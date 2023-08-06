أحيَت اليابان اليوم الأحد الذكرى الثامنة والسبعين لقصف الولايات المتحدة لهيروشيما بقنبلة نووية.

وحثّ رئيس بلدية مدينة هيروشيما على التخلي عن الأسلحة النووية، ووصف مفهوم الردع النووي لدى قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بأنه "حماقة".

ويأتي إحياء ذكرى ضحايا أول هجوم نووي في العالم فيما رفعت روسيا احتمالات استخدام الأسلحة النووية بسبب حربها على أوكرانيا.

وتسلطت الأضواء على هيروشيما في مايو/أيار، حيث استضاف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في المدينة الواقعة غرب البلاد.

وأصدر قادة مجموعة السبع بياناً عبّروا فيه عن التزامهم نزع السلاح، لكنهم قالوا إنه ما دامت الأسلحة النووية موجودة فيجب استغلالها لردع العدوان ومنع الحرب.

ودوّى صوت جرس السلام اليوم الأحد الساعة 08:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، وهو وقت إسقاط القنبلة. وشارك نحو 50 ألفاً في مراسم إحياء الذكرى في منطقة مفتوحة، من بينهم مسنون من الناجين من القنبلة، ووقف الجميع دقيقة صمت حداداً على الضحايا.

وقال كازومي ماتسوي رئيس بلدية هيروشيما خلال المراسم التي حضرها كيشيدا أيضاً: "يتعين على الزعماء حول العالم مواجهة حقيقة أن التهديدات النووية التي يطلقها الآن صانعو سياسات بعينهم تكشف عن حماقة نظرية الردع النووي".

وأوضح رئيس الوزراء أن الطريق إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية يزداد صعوبة، وهو ما يرجع إلى عدة أسباب، منها التهديدات النووية الروسية، لكنه أضاف أن هذا يجعل أهمية استعادة الزخم الدولي نحو هذا الهدف تزداد.

وفي السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "زار زعماء العالم هذه المدينة وشاهدوا آثارها وتحدثوا مع ناجين شجعان وعادوا ولديهم جرأة أكبر على أخذ قضية نزع السلاح النووي على عاتقهم... يجب أن يفعل كثيرون مثلهم، لأن طبول الحرب النووية تُقرع من جديد".

كما قال غوتيريش على منصة إكس: "منذ 78 عاماً أحرق سلاح نووي مدينة هيروشيما"، وأوضخ أن الذكريات لا تتلاشى أبداً.

وشدد على وقوفه إلى جانب شعب هيروشيما والهيباكوشا "الذين يعملون بلا كلل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى"، على حد قوله.

وكانت القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في السادس من أغسطس/آب قتلت الآلاف في الحال ونحو 140 ألفاً آخرين بحلول نهاية العام. واستسلمت اليابان في 15 أغسطس/آب.