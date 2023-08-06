سياسة
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"معاملة غير عادلة".. إيلون ماسك يقدّم عرضاً للمتضررين من منشورات "إكس"
قال إيلون ماسك إن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يملكها، ستموّل التكاليف القانونية لمن تعرضوا لمعاملة غير عادلة من جانب أرباب أعمالهم بسبب النشر على الموقع، في وقت تمرّ فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتسعى لزيادة إيرادات الإعلانات التي تراجعت.
"معاملة غير عادلة".. إيلون ماسك يقدّم عرضاً للمتضررين من منشورات "إكس"
منصة إكس تعتزم تمويل التكاليف القانونية لمتضررين من النشر عليها / صورة: AP
6 أغسطس 2023

قال إيلون ماسك إن منصة التواصل الاجتماعي إكس التي يملكها ستمول التكاليف القانونية لمن تعرضوا لمعاملة غير عادلة من أرباب أعمالهم بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على المنصة التي كانت تحمل اسم تويتر.

وكتب ماسك على المنصة: "إذا عاملك صاحب العمل بشكل غير عادل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسنمول فاتورتك القانونية"، موضحا أنه لن يكون لتمويل التكاليف حدود.

وأعلن ماسك أواخر الشهر الماضي أن عدد المستخدمين الشهريين لإكس وصل إلى "مستوى جديد" ونشر رسماً بيانياً أظهر أن العدد تجاوز 540 مليوناً.

جاءت الأرقام في وقت تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتسعى لزيادة إيرادات الإعلانات التي تراجعت.

وغيّر ماسك في يوليو/تموز شعار الطائر الأزرق الذي اشتهرت به تويتر على مدار 17 عاماً ورمز إلى نشر الأفكار حول العالم. وعدّل الاسم إلى إكس وغير الشعار بما يعكس التركيز على تطوير "تطبيق لكل شيء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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