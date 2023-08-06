تقضي الحيوانات البرّية التي تعيش في سفح جبل آغري أيام الصيف في أراضي قره صو الرطبة بولاية إغدير شرقي تركيا، لمواجهة درجات الحرارة.

وتقع قره صو، إحدى الثروات الطبيعية في تركيا، في سفح جبل آغري، وتتغذى أراضيها الرطبة من مياه الثلوج الذائبة في قمة الجبل.

وتحتضن أراضي قره صو الرطبة 204 أنواع من الطيور، فضلاً عن كونها موطناً للذئاب والثعالب والسلاحف وعديد من الحيوانات الأخرى خلال الصيف.

وتُعَدّ المنطقة شريان الحياة لمختلف أنواع الحيوانات البرية التي تعيش في المنطقة التي تصل الحرارة فيها إلى 40 درجة.

وتُعتبر أراضي قره صو الرطبة الوجهة التي تقصدها الحيوانات البرية حتى لا تعاني من نقص المياه ولا تتأثر بالحرارة.

وفي تصريح للأناضول، شدد عضو هيئة التدريس في قسم الصيد والحياة البرية بجامعة إغدير، الدكتور بهادر أكمان، على أهمية الأراضي الرطبة للحياة البرية.

وأكد أن أراضي قره صو الرطبة تزداد أهمية خلال الصيف في المنطقة التي تكون فيها الحرارة أعلى من معدلاتها.

وقال: "أراضي قره صو الرطبة تُعَدّ موطنًا لجميع الكائنات الحية في المنطقة وتوفر لها الفرص. أهمية الأراضي الرطبة كبيرة جداً، إذ توفر الحياة، ليس لنا فقط ولكن لكل الكائنات الحية".