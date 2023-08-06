لقي 22 شخصاً مصرعهم على الأقل وأصيب ما يزيد على 50 آخرين، الأحد، عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان.

وكان وزير السكك الحديدية سعد رفيق صرح للصحفيين قائلاً: "هذا حادث كبير للغاية. وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع وقُتل 15 راكباً على الأقل وأصيب 45".

خرج القطار عن مساره قرب محطة "الصحراء" للسكة الحديدية في مدينة نوابشة بمحافظة السند، حسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال محسن سيال، وهو مسؤول في السكك الحديدية، إن "قطار الهزارة السريع كان متوجهاً من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها".

وأكد إعجاز شاه، وهو مسؤول إقليمي في خدمة السكك الحديدية، لفرانس برس أن عدة ركاب قُتلوا وأصيب عدد آخر في الحادث، وبأنه جرى إرسال قطار إغاثة إلى الموقع.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية عشرات الأشخاص في الموقع مع تحطيم البعض للنوافذ لمساعدة الركاب والخروج من العربات الملتوية. وظهرت عربة انقلبت أرضاً.

وتتكرر حوادث القطارات في باكستان مع شبكة السكك الحديدية الواسعة والقطارات القديمة.

وفي يونيو/حزيران 2021 لقي ما لا يقل عن 65 شخصاً حتفهم إثر خروج قطار عن مساره، تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوب باكستان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 لقي 75 شخصاً على الأقل مصرعهم في حريق نشب بقطارهم المتجه من كراتشي إلى روالبندي.