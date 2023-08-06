سياسة
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"العدالة والتنمية": عدم فاعلية السويد في مواجهة الكراهية يشجع على التطرف
أدان حزب العدالة والتنمية، على لسان المتحدث باسمه عمر جليك، استفزازات تنظيم PKK الإرهابي في السويد وإساءته إلى تركيا والرئيس أردوغان، كما انتقد موقف السلطات السويدية وعدم محاربتها لهذه الأنشطة.
"العدالة والتنمية": عدم فاعلية السويد في مواجهة الكراهية يشجع على التطرف
جليك: نتطلع إلى اتباع السويد سياسة فاعلة ومتزنة ضد جميع جرائم الكراهية، بعيدة عن الازدواجية في مكافحة الإرهاب / صورة: AA
6 أغسطس 2023

طالب حزب العدالة والتنمية التركي، الأحد، السويد باتباع سياسة "فاعلة ومتزنة" ضد جميع جرائم الكراهية.

جاء ذلك على لسان متحدث الحزب عمر جليك، في معرض تعليقه كتابياً على عمل استفزازي لتنظيم PKK الإرهابي استهدف فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بالعاصمة السويدية ستوكهولم، السبت.

وأدان جليك بشدة استفزازات أنصار تنظيم PKK الإرهابي التي استهدفت جمهورية تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، وموقف السلطات السويدية وتجاهلها هذا الاستفزاز.

كما طالب جليك السلطات السويدية بالإيفاء بالتزاماتها حيال مكافحة الإرهاب.

وقال: "لا مكان للأعمال والأنشطة الإرهابية التي تدعم الإرهاب في ظل دولة القانون الحقيقية، ولا يمكن لدولة تقول إنها تتمتع بسيادة القانون أن تستسلم للإرهاب".

وشدد جليك على أن "الموقف المستهتر للسلطات السويدية تجاه الجهات المُعادية لتركيا وللإسلام يشجع الجماعات المتطرفة على مواصلة أفعالها".

وأضاف: "نتطلع إلى اتباع السويد سياسة فاعلة ومتزنة ضد جميع جرائم الكراهية، بعيدة عن الازدواجية في مكافحة الإرهاب".

ووقعت تركيا مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران 2022.

والسبت، أقدم أنصار PKK الإرهابي في السويد بعمل استفزازي جديد، حيث تجول أنصار التنظيم الإرهابي بمجسم للرئيس أردوغان خلال مسيرة استفزازية تضمنت إساءات إلى الرئيس أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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