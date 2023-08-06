سياسة
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الصين.. زلزال بقوة 5.5 ريختر يتسبب في إصابة 21 شخصاً بمقاطعة شاندونغ
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر محافظة بينغيوان بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين وأُصيب على إثره 21 شخصاً. ووقع الزلزال في الساعة 02:33 صباح الأحد بتوقيت بكين.
الصين.. زلزال بقوة 5.5 ريختر يتسبب في إصابة 21 شخصاً بمقاطعة شاندونغ
هزّ الزلزال محافظة بينغيوان بمقاطعة شاندونغ وشعر به السكان أيضاً في عدة مناطق شمالي البلاد. / صورة: AFP
6 أغسطس 2023

أُصيب 21 شخصاً، صباح الأحد، إثر زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة بينغيوان بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا بوست" اليومية عن مركز شبكات زلزال الصين قوله إن "الزلزال، الذي بلغت قوته 5.5 درجة، وقع على عمق 10 كلم".

ووقع الزلزال في الساعة 02:33 صباح الأحد بتوقيت بكين (18:33 ت.غ السبت).

وهزّ الزلزال محافظة بينغيوان بمقاطعة شاندونغ وشعر به السكان أيضاً في عدة مناطق شمالي البلاد، بما في ذلك العاصمة بكين ومدينة تيانجين، ومقاطعتَي خنان وخبي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وتقع بينغيوان على بُعد حوالي 345 كم جنوبي بكين.

وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية بأن "21 شخصاً أصيبوا، وانهار 126 مبنى في منطقة الزلزال".

وأظهرت عدة مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي سكاناً مذعورين يندفعون إلى الخارج بحثاً عن ملجأ، مع اهتزاز الأثاث في المنازل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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