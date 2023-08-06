سياسة
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هجمات جوية روسية غرب أوكرانيا وكييف تعلن التصدي للجزء الأكبر منها
أعلن سلاح الجو الروسي استهداف قواعد جوية لسلاح الجو الأوكراني غرب البلاد، فيما اعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 من أصل 40 صاروخاً وجميع مُسيّرات شاهد التي أطلقت.
هجمات جوية روسية غرب أوكرانيا وكييف تعلن التصدي للجزء الأكبر منها
ذكر سلاح الجو الأوكراني أن الدفاع الجوي دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز وكل الطائرات المُسيّرة / صورة: AA
6 أغسطس 2023

أعلنت روسيا استهداف قواعد جوية في منطقتي خملنيتسكي وريفني في غرب أوكرانيا ليل السبت الأحد، فيما أعلنت كييف التصدي للجزء الأكبر من الهجمات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "خلال الليل، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربات على قواعد جوية للقوات المسلحة الأوكرانية قرب تجمعات ستاروكوستيانتينيف في منطقة خملنيتسكي ودوبنو في منطقة ريفني".

فيما ذكر سلاح الجو الأوكراني عبر تليغرام أن الدفاع الجوي دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز وكل الطائرات المُسيّرة من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا خلال الليل والتي بلغ عددها 27.

وذكر أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ كينجال فرط صوتية دون تقديم المزيد من المعلومات بشأنها.

وقال"إجمالاً، في عدة موجات من الهجمات، من مساء الخامس من أغسطس حتى صباح السادس من أغسطس 2023، استخدم العدو 70 وسيلة من أسلحة الهجوم الجوي".

وذكرت السلطات في منطقة خملنيتسكي صباح الأحد بأن النيران اندلعت في مستودع لنفايات الذرة في ستاروكوستيانتينيف لتمتد على مساحة 1400 كلم مربع قبل إخمادها.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات لهيئة البث العامة الأوكرانية إن أحد الأهداف الرئيسية للهجوم الروسي كانت منطقة خملنيتسكي.

وأضاف: "الآن مطار ستاروكوستيانتينيف هو الذي يؤرق العدو".

واستهدفت روسيا من قبل مطار ستاروكوستيانتينيف العسكري في منطقة خملنيتسكي في نهاية يوليو/تموز.

ولطالما تعرّضت المنطقة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا لضربات روسية.

والسبت، أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "وقع اليوم هجوم صاروخي روسي آخر ضد بلدنا. صواريخ كينجال وكاليبر ضربت موتور سيتش ومنطقة خملنيتسكي".

في الأثناء "تضررت بضعة منازل خاصة" في منطقة ريفني، حسب ما أفاد مسؤول الإدارة الإقليمية فيتالي كوفال الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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