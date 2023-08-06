سياسة
1 دقيقة قراءة
رامي السهام التركي مته كازوز يُتوّج بطلاً للعالم في "القوس الكلاسيكي"
تمكن رامي السهام التركي مته كازوز من الفوز ببطولة العالم للرماية في مسابقة القوس الكلاسيكي المقامة في برلين، بعد فوزه على نظيره الكندي.
رامي السهام التركي مته كازوز يُتوّج بطلاً للعالم في "القوس الكلاسيكي"
فاز كازوز على منافسه الكندي إريك بيترز، بنتيجة 6 نقاط مقابل 2 في النهائي / صورة: AA
6 أغسطس 2023

توج رامي السهام التركي، مته كازوز، الأحد، ببطولة العالم للرماية في مسابقة القوس الكلاسيكي.

وجاء التتويج بعد أن فاز كازوز على منافسه الكندي إريك بيترز، بنتيجة 6 نقاط مقابل 2 في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الألمانية برلين.

وصعد كازوز إلى النهائي بعد ما تغلب في النصف النهائي على منافسه البرازيلي ماركوس دي ألميدا، بنتيجة 7 مقابل 3 نقاط، حيث ضمن في هذه الجولة المشاركة في أولمبياد باريس 2024، فضلاً عن صعوده إلى النهائي.

وتوجه رئيس البرلمان نعمان قورتولموش بالتهنئة للبطل كازوز. وعبّر قورتولموش في تغريدة له عن فخره باللاعب التركي. فيما هنأ وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين اللاعب وعبر عن شكره للاعب ولكل من ساهم في نجاحه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us