توج رامي السهام التركي، مته كازوز، الأحد، ببطولة العالم للرماية في مسابقة القوس الكلاسيكي.

وجاء التتويج بعد أن فاز كازوز على منافسه الكندي إريك بيترز، بنتيجة 6 نقاط مقابل 2 في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الألمانية برلين.

وصعد كازوز إلى النهائي بعد ما تغلب في النصف النهائي على منافسه البرازيلي ماركوس دي ألميدا، بنتيجة 7 مقابل 3 نقاط، حيث ضمن في هذه الجولة المشاركة في أولمبياد باريس 2024، فضلاً عن صعوده إلى النهائي.

وتوجه رئيس البرلمان نعمان قورتولموش بالتهنئة للبطل كازوز. وعبّر قورتولموش في تغريدة له عن فخره باللاعب التركي. فيما هنأ وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين اللاعب وعبر عن شكره للاعب ولكل من ساهم في نجاحه.