أعلن والي أنطاليا التركية، أرسين يازجي، الأحد، تحطيم مطار أنطاليا رقماً قياسياً في عمليات الإقلاع والهبوط وعدد المسافرين القادمين والمغادرين.

وذكر يازجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مطار أنطاليا شهِد السبت 1190 عملية إقلاع وهبوط منها 127 رحلة داخلية و1063 رحلة خارجية.

وأضاف أن المطار حطّم أيضاً الرقم القياسي في عدد المسافرين اليومي، حيث تعامل المطار مع 214 ألفاً و919 مسافراً، منهم 20 ألفاً و795 على الخطوط الداخلية، و194 ألفاً و124 مسافراً على الخطوط الخارجية.

وتقدم أنطاليا المطلة على البحر المتوسط جمالاً فريداً لضيوفها عبر طبيعتها الساحرة ومرافقها الفاخرة التي تضم ألفين و575 منشأة، منها 920 معتمدة من وزارة الثقافة والسياحة، ويصل عدد الأسرّة في فنادق الولاية إلى 635 ألف سرير.