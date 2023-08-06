بحث مسؤول فلسطيني، الأحد، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، بحث مع ميقاتي الوضع في مخيم عين الحلوة والإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وذكرت أن اللقاء جرى في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور سفير فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات.

ومن الجانب اللبناني حضر اللقاء المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم "عين الحلوة" استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن الوطني التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جرى خرقه عدة مرات.

وأسفرت الاشتباكات عن 12 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً في المخيم الذي تأسس عام 1948، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل حسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفاً.

وإجمالاً، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيماً يخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.