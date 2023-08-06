سياسة
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مستوطن إسرائيلي يدهس طفلاً فلسطينياً ويلوذ بالفرار في الضفة الغربية المحتلة
دهس مستوطن إسرائيلي بمركبته طفلاً فلسطينياً قرب قريته، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. ومنذ بداية 2023، نفّذ المستوطنون نحو 600 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
مستوطن إسرائيلي يدهس طفلاً فلسطينياً ويلوذ بالفرار في الضفة الغربية المحتلة
لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي على الحادث حتى الساعة 17.35 ت.غ. / صورة: AA
6 أغسطس 2023

دهس مستوطن إسرائيلي بمركبته، مساء الأحد، طفلاً فلسطينياً قرب قريته، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) في محافظة بيت لحم حسن بريجة، بأن "مستوطناً إسرائيليّاً أقدم على دهس الطفل جبريل محمد سواركه (4 أعوام)، في قرية كيسان شرقي بيت لحم، قبل أن يلوذ بالفرار من الموقع".

وأضاف بريجة، أنه جرى نقل الطفل إلى أحد مستشفيات مدينة بيت لحم، ووُصفت حالته بـ"الخطيرة".

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي على الحادث حتى الساعة 17.35 ت.غ.

ومنذ بداية 2023، نفّذ المستوطنون نحو 600 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، حسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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