سياسة
2 دقيقة قراءة
كييف: المشاركون في قمة جدة أظهروا التزام بلدانهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة
أكدت الرئاسة الأوكرانية أن جميع المشاركين في اجتماع جدة أكدوا خطة السلام الأوكرانية، واحترام وحدة وسيادة الدول على أراضيها، وأضافت الرئاسة في بيان لها أن عدد المشاركين في اجتماع جدة 3 أضعاف المشاركين في مشاورات كوبنهاغن.
كييف: المشاركون في قمة جدة أظهروا التزام بلدانهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة
المشاركون في مشاورات جدة / صورة: AFP
6 أغسطس 2023

قالت أوكرانيا، الأحد، إن قمة نهاية الأسبوع في مدينة جدة السعودية حول سبل حل الحرب الروسية الأوكرانية "خطوة نحو تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية".

وقالت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، إن "اجتماع جدة خطوة نحو التنفيذ العملي لصيغة السلام التي اقترحناها".

وأضاف البيان أن "جميع الدول المشاركة في المشاورات لديها الفرصة لإظهار الريادة في الجهود العالمية من أجل السلام".

وأكد أن "معظم المشاركين حددوا بالفعل دورهم في تنفيذ نقاط معينة من صيغة السلام".

وقال البيان إن "أكثر من 40 دولة جرى تمثيلها في جدة في الاجتماع الذي عُقد على مستوى مستشاري الأمن القومي ومسؤولي السياسة الخارجية، وهو ما يقرب من 3 أضعاف ما كان عليه في مشاورات كوبنهاغن".

ونوّهت الرئاسة الأوكرانية بأن "هذا يشير إلى اهتمام العالم الكبير بإرساء سلام دائم، وسط اتفاق الأطراف على مواصلة العمل على مستويات تمثيلية مختلفة لتحقيق هذا الهدف".

ونقل البيان أيضاً عن أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني قوله إنه جرى عقد مشاورات مثمرة حول "المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".

وأضاف: "أجرينا محادثة صريحة للغاية، تمكّن خلالها ممثلو الدول من التعبير عن موقفهم ورؤيتهم.. كانت هناك وجهات نظر مختلفة، إلا أن جميع المشاركين أظهروا التزام بلدانهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحرمة وحدة أراضيها".

وانطلق اجتماع أمني دولي في مدينة جدة، السبت، لبحث سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت قبل عام ونصف.​​​​​​​

ورفضت موسكو المشاركة في الاجتماع ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن الاجتماع "انعكاس لمحاولة الغرب مواصلة الجهود الفاشلة وغير المُجدية" لحشد الجنوب العالمي من أجل دعم موقف زيلينسكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us