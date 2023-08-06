قالت أوكرانيا، الأحد، إن قمة نهاية الأسبوع في مدينة جدة السعودية حول سبل حل الحرب الروسية الأوكرانية "خطوة نحو تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية".

وقالت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، إن "اجتماع جدة خطوة نحو التنفيذ العملي لصيغة السلام التي اقترحناها".

وأضاف البيان أن "جميع الدول المشاركة في المشاورات لديها الفرصة لإظهار الريادة في الجهود العالمية من أجل السلام".

وأكد أن "معظم المشاركين حددوا بالفعل دورهم في تنفيذ نقاط معينة من صيغة السلام".

وقال البيان إن "أكثر من 40 دولة جرى تمثيلها في جدة في الاجتماع الذي عُقد على مستوى مستشاري الأمن القومي ومسؤولي السياسة الخارجية، وهو ما يقرب من 3 أضعاف ما كان عليه في مشاورات كوبنهاغن".

ونوّهت الرئاسة الأوكرانية بأن "هذا يشير إلى اهتمام العالم الكبير بإرساء سلام دائم، وسط اتفاق الأطراف على مواصلة العمل على مستويات تمثيلية مختلفة لتحقيق هذا الهدف".

ونقل البيان أيضاً عن أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني قوله إنه جرى عقد مشاورات مثمرة حول "المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".

وأضاف: "أجرينا محادثة صريحة للغاية، تمكّن خلالها ممثلو الدول من التعبير عن موقفهم ورؤيتهم.. كانت هناك وجهات نظر مختلفة، إلا أن جميع المشاركين أظهروا التزام بلدانهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحرمة وحدة أراضيها".

وانطلق اجتماع أمني دولي في مدينة جدة، السبت، لبحث سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت قبل عام ونصف.​​​​​​​

ورفضت موسكو المشاركة في الاجتماع ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن الاجتماع "انعكاس لمحاولة الغرب مواصلة الجهود الفاشلة وغير المُجدية" لحشد الجنوب العالمي من أجل دعم موقف زيلينسكي.