سياسة
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تركيا تعزّي باكستان في ضحايا حادث قطار إقليم السند
أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها لباكستان في ضحايا حادث قطار وقع صباح الأحد، في إقليم السند جنوبي البلاد. وبلغت حصيلة ضحاياه 30 قتيلاً و50 جريحاً حتى الآن.
تركيا تعزّي باكستان في ضحايا حادث قطار إقليم السند
ترحّم بيان الخارجية التركية على ضحايا الحادث، معبراً عن تعازيه لذويهم ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين. / صورة: AFP
6 أغسطس 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها لباكستان في ضحايا حادث قطار وقع صباح الأحد، في إقليم السند جنوبي البلاد.

وقالت في بيان، الأحد، إنها تلقّت بالأسى نبأ سقوط ضحايا ومصابين جراء خروج قطار عن مساره خلال رحلته من مدينة كراتشي إلى روالبندي الشمالية الشرقية.

وترحّم البيان على ضحايا الحادث، معبراً عن تعازيه لذويهم ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت الخارجية التركية عن تعازيها لباكستان حكومةً وشعباً.

وفي وقت سابق من الأحد، قالت شركة السكك الحديدية الباكستانية، في بيان، إن قطار "هزارا" السريع، الذي كان في طريقه من مدينة كراتشي الساحلية إلى مدينة روالبندي الشمالية الشرقية، خرج عن مساره بالقرب من حي نوابشة، على بُعد حوالي 267 كلم من كراتشي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى 30 قتيلاً و50 جريحاً حتى الآن.

وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات في تنفيذ عمليات الإغاثة ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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