سياسة
3 دقيقة قراءة
مع انتهاء مهلة "إيكواس".. النيجر تغلق مجالها الجوي تحسّباً لتدخل عسكري
أعلن قادة الانقلاب بالنيجر، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر، مؤكدين رفضهم تهديدات مجموعة"إيكواس"، ليتوافد أنصار المجلس العسكري على العاصمة ترحيباً بالقرار، فيما أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية لبوركينا فاسو لتأييدها الانقلاب.
مع انتهاء مهلة "إيكواس".. النيجر تغلق مجالها الجوي تحسّباً لتدخل عسكري
توافد آلاف من أنصار المجلس العسكري على استاد رياضي في نيامي للتعبير عن ترحيبهم بقرار عدم الإذعان للضغوط الخارجية / صورة: Reuters
7 أغسطس 2023

أغلقت النيجر مجالها الجوي أمس الأحد حتى إشعار آخر، مشيرة إلى التهديد بتدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وذلك بعد رفض قادة الانقلاب مهلة منحتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.

وتوافد آلاف من أنصار المجلس العسكري على استاد رياضي في العاصمة نيامي للتعبير عن ترحيبهم بقرار عدم الإذعان للضغوط الخارجية والتراجع عن الانقلاب في أعقاب سيطرة المجلس العسكري على السلطة في 26 يوليو/تموز.

كان كبار مسؤولي الدفاع في دول "إيكواس" اتفقوا في 30 يوليو على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يُفرَج عن رئيس النيجر المحتجَز محمد بازوم ويُعَدْ إلى منصبه بحلول أمس الأحد.

وذكر ممثل للمجلس العسكري في بيان بثّه التليفزيون الرسمي مساء أمس الأحد، أنه "في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحاً... المجال الجوي للنيجر مُغلَق اعتباراً من اليوم".

وأكّد أن للقوات انتشاراً مسبقاً في بلدين بوسط إفريقيا استعداداً للتدخل، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال: "قوات النيجر المسلحة وجميع دفاعاتنا وقواتنا الأمنية، بمساندة الدعم الراسخ من شعبنا، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا".

ونظّم نحو مئة شخص اعتصاماً بالقرب من قاعدة جوية في نيامي وتعهدوا بالمقاومة إذا لزم الأمر لدعم الإدارة العسكرية الجديدة، لكن دون لجوء إلى العنف.

وقاد المنظمون هتافات "تحيا النيجر"، وبدا أن كثيراً من المشاعر معادية لـ"إيكواس" وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي قالت السبت إنها ستدعم جهود إحباط الانقلاب، دون تحديد ما إذا كان ذلك يتضمن المساعدة العسكرية.

فرنسا تعلق مساعداتها لبوركينا فاسو

من جانبها أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية في وقت متأخر يوم الأحد.

جاء البيان بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر "إعلان حرب".

كان استيلاء الجيش على السلطة في النيجر هز منطقة الساحل الإفريقي، وهو سابع انقلاب تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات. والنيجر واحدة من أفقر مناطق العالم، وتحظى بأهمية استراتيجية لروسيا والصين والغرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us