سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 4 من قوات النظام السوري في قصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق
قُتل أربعة عسكريين وجُرح أربعة آخرون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف ليل الأحد/الاثنين مواقع في محيط دمشق، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري.
مقتل 4 من قوات النظام السوري في قصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق
شنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية أصابت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني - أرشيفية / صورة: AA
7 أغسطس 2023

ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري في وقت مبكر اليوم الاثنين نقلاً عن مصدر عسكري أن هجوماً صاروخياً إسرائيلياً استهدف محيط العاصمة دمشق، مما تسبب في مقتل أربعة جنود وإصابة أربعة آخرين وأحدث "بعض الخسائر المادية".

وقال المصدر العسكري: "في نحو الساعة 2:20 من فجر اليوم نفّذ العدوّ الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

ودوَّت أصوات انفجارات سُمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق المضادات الجوية، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي يوليو/تموز الماضي شنّت إسرائيل غارات جوية على مواقع في ريف حمص وسط سوريا، حيث استهدف القصف بطارية للدفاع الجوي السوري أُطلق منها صاروخ باتجاه إسرائيل.

وتشنّ إسرائيل منذ أعوام هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنامى النفوذ الإيراني منذ أن بدأت طهران دعم رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل التصدّي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us