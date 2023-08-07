ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري في وقت مبكر اليوم الاثنين نقلاً عن مصدر عسكري أن هجوماً صاروخياً إسرائيلياً استهدف محيط العاصمة دمشق، مما تسبب في مقتل أربعة جنود وإصابة أربعة آخرين وأحدث "بعض الخسائر المادية".

وقال المصدر العسكري: "في نحو الساعة 2:20 من فجر اليوم نفّذ العدوّ الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

ودوَّت أصوات انفجارات سُمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق المضادات الجوية، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي يوليو/تموز الماضي شنّت إسرائيل غارات جوية على مواقع في ريف حمص وسط سوريا، حيث استهدف القصف بطارية للدفاع الجوي السوري أُطلق منها صاروخ باتجاه إسرائيل.

وتشنّ إسرائيل منذ أعوام هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنامى النفوذ الإيراني منذ أن بدأت طهران دعم رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل التصدّي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.