طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بتنحية القاضية تانيا شوتكان التي ستشرف على محاكمته في العاصمة واشنطن في الدعوى المرفوعة ضده مؤخراً.

وفي منشور له الأحد عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التي يملكها، قال ترمب إن فريقه الحقوقي سيطلب بناءً على "مبررات قوية" تنحية شوتكان وتغييرها، مبيناً أنه من غير الممكن حصول محاكمة عادلة في الدعوى التي تنظر فيها شوتكان.

وكان المدّعي الخاص جاك سميث أعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء توجيه اتهامات إلى ترمب تتعلق باقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ودفع ترمب ببراءته من التهم أمام المحكمة التي أطلقت سراحه ومنحت فريقَي الادعاء والدفاع أسبوعاً لتقديم موجز للقضية يوضح التوقيت الذي يرغبون فيه لإجراء المحاكمة.