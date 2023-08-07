تجددت اشتباكات عنيفة الأحد في مدن العاصمة السودانية الثلاث، الخرطوم وأم درمان وبحري، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأفاد شهود عيان بأن "اشتباكات عنيفة دارت في الخرطوم (وسط) حول محيط سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع قصف الطيران العسكري لتجمعات الدعم السريع".

وأضاف الشهود أن أحياء "العشرة والنزهة وجبرة والصحافة" القريبة من سلاح المدرعات جنوبي العاصمة سُمع فيها دويّ المدافع والأسلحة الثقيلة.

وذكر آخرون أن مناطق شمالي وغربي أم درمان دارت فيها اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، فيما شوهدت أعمدة الدخان في عدة مناطق بالمدينة الواقعة غربي العاصمة.

وأوضح الشهود أن طيران الجيش السوداني "قصف مواقع لقوات الدعم السريع في مدينة بحري وشرق النيل (شمال شرق العاصمة)".

وفي السياق أعلن الجيش السوداني مساء السبت تكبيد قوات الدعم السريع عشرات القتلى وتدمير 10 مركبات عسكرية في أثناء هجومها على مواقعه في محيط "سلاح المدرعات" جنوبي الخرطوم.

وقال متحدث الجيش نبيل عبد الله في تسجيل صوتي نشره حساب الجيش على فيسبوك إنّ قوات الدعم السريع "حاولت مهاجمة ارتكازات الجيش في محيط سلاح المدرعات واشتبكت مع قواتنا".

وأضاف: "استطاعت قوات الجيش دحر العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح، عشرات القتلى والجرحى وتدمير 10 مركبات عسكرية".

وتأتي هذه التطورات وسط تحرك إقليمي ودولي لإيجاد حل للأزمة السودانية المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي والتي خلفت اشتباكاتها أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.