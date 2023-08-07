سياسة
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ليبيا.. الرئيس الجديد للمجلس الأعلى يعلن بدء مرحلة التجهيز للانتخابات
أعلن الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، أن البلاد بدأت مرحلة التجهيز للانتخابات، مشيراً إلى أن ليبيا تتعرض لتدخلات دولية وإقليمية عديدة، وذلك في أول كلمة له بعد فوزه برئاسة المجلس.
ليبيا.. الرئيس الجديد للمجلس الأعلى يعلن بدء مرحلة التجهيز للانتخابات
تكالة: المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات / صورة: AA
7 أغسطس 2023

قال الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، الأحد، إن "المرحلة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات وتفعيل المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين وزرع الثقة بينهم".

جاء ذلك في الكلمة الأولى لتكالة عقب انتخابه، في وقت سابق اليوم، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي خلفا للرئيس السابق خالد المشري.

وأشار تكالة في كلمته المصورة التي نشرها المجلس عبر حسابه على "فيسبوك" إن "ليبيا تتعرض لتدخلات دولية وإقليمية عديدة ويمر الشرق الأوسط وإفريقيا باضطرابات لسنا بمعزل عنها".

وشدد: "يجب علينا رأب الصدع ولم الشمل وتوحيد الصف وترتيب بيت ليبيا الداخلي لتجنيب بلادنا شر الحروب والفتن".

كما دعا "جميع مؤسسات الدولة للتواصل والعمل معا لخلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على خلاف توجهاتهم السياسية لكون ذلك مصدر ثراء وقوة لبناء مجتمع متضامن".

وأردف تكالة: "المرحلة القريبة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون وسيبذل المجلس جهده لبلوغ هذا الهدف السامي بزرع الثقة بين الليبيين من خلال ما أنيط به من مهام ومسؤوليات".

وتحدث عما سوف سيحدث في عهد رئاسته للمجلس قائلا "سنفعل في المدة المقبلة المصالحة الوطنية بناء على بنود الاتفاق السياسي الليبي".

وأكد أن تلك المصالحة "ضرورية لصيانة الحقوق وجبر الضرر وهي السبيل الأمثل نحو استقرار الوطن وهي الضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها".

وخلال جلسة رسمية عقدها المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، في وقت سابق، ترشح الأعضاء خالد المشري ومحمد تكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار لرئاسة المجلس وهو المنصب الذي تجري لشغله انتخابات داخلية بين الأعضاء كل عام وفق اللائحة الداخلية.

وفاز تكالة بحصوله على 67 صوتا، مقابل 62 صوتا لمنافسة المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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