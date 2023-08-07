سياسة
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بايكار التركية تبرم اتفاقية مع السعودية لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة
وقّعت أنقرة والرياض اتفاقية ومذكرتَي تفاهم بين شركات متخصصة بالصناعات الدفاعية التركية بينها بايكار المتخصصة في مجال الطائرات المسيّرة، وشركات سعودية محلية تعمل في المجال ذاته، بهدف توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها بالمملكة.
بايكار التركية تبرم اتفاقية مع السعودية لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة
بايكار التركية تفتح الباب أمام صادرات جديدة في مجال الصناعات الدفاعية. / صورة: AA
7 أغسطس 2023

أبرمت شركات تركية وسعودية اتفاقيات ومذكّرات تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال مراسم نُظّمت في العاصمة السعودية الرياض الأحد لتوقيع اتفاقيات بهدف توطين صناعة الطائرات المسيّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.

وحضر المراسم رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون، ومسؤولون رفيعو المستوى في السعودية، والمدير العام لشركة بايكار خلوق بيرقدار، ومدير عام شركة أسيلسان أحمد آق يول، ومدير عام شركة روكيتسان مراد إكنجي، وجميعها شركات متخصصة في الصناعات الدفاعية.

وفي هذا الإطار أبرمت بايكار المتخصصة في مجال الطائرات المسيّرة اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في مجال الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا.

كما وقّعت أسيلسان وروكيتسان مذكرات تفاهم مع الشركة السعودية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) للقيام بأنشطة توطين التكنولوجيا في المملكة.

وفي كلمة له خلال المراسم أشار بيرقدار إلى وجود محطة جديدة في العلاقات بين تركيا والسعودية، مبيناً أن هذه المحطة ستعزز علاقات التعاون بين أنقرة والرياض.

وأضاف أن الدول التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لا تكتفي فقط بامتلاك الأفضلية في هذا المجال، بل تؤسس روابط أقوى مع حلفائها ضمن هذا الإطار.

وأكد أنهم كانوا ولا يزالون يتشاركون (مع الدول الحليفة) التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية، بما فيها الطائرة المسيّرة الهجومية بيرقدار أقنجي التي تتمتع بتكنولوجيا فائقة، حسب تعبيره.

وشدد على أن بيرقدار أقنجي ليست سلاحاً أو طائرة مسيّرة عادية، بل "روبوت ذكي طائر" يضم عشرات الحواسيب وكثيراً من برمجيات الذكاء الصناعي.

وأفاد بأن الاتفاقية الأخيرة المبرمة بين بايكار وSAMI السعودية ليست مجرد فرصة عمل بالنسبة إلى شركته، بل منصة تَعِدُ بفرص كثيرة مستقبلاً "في إطار المصالح الوطنية".

وتأتي سلسلة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الشركات التركية والسعودية بعد اتفاقية تعاون أبرمتها بايكار مع وزارة الدفاع في المملكة على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة في يوليو/تموز الماضي.

اتفاقية التعاون المبرمة بين بايكار ووزارة الدفاع السعودية حول مسيرات بيرقدار أقنجي الهجومية تميّزت بأنها أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران في تاريخ الجمهورية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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