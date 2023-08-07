سياسة
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في خطوة تصعيدية.. بريطانيا تزيد الغرامات على توظيف مهاجرين غير نظاميين
في خطوة تصعيدية ضد المهاجرين غير النظاميين، زادت بريطانيا الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون للمهاجرين الذين لا يملكون أوراقاً رسمية بالعمل أو الاستئجار.
في خطوة تصعيدية.. بريطانيا تزيد الغرامات على توظيف مهاجرين غير نظاميين
مهاجرون غير نظاميين يعبرون بحر المانش على متن قارب. / صورة: AFP
7 أغسطس 2023

أعلنت حكومة المملكة المتحدة الأحد زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقاً رسمية بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من وصول المهاجرين.

وتسعى حكومة المحافظين التي تشهد تراجعاً في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل لوقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر المانش.

وقالت وزارة الداخلية إنّ "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملَي جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.

وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه بحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضاً.

وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.

وستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقاً للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.

وقال وزير الهجرة روبرت جينريك: "إنّ جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".

ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة.

والشهر الماضي أقرَّت الحكومة قانوناً مثيراً للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها بشدّةٍ الأمم المتحدة.

وفي 2022 وصل إلى سواحل إنجلترا على متن قوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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