سياسة
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مصرع 14 شخصاً في فيضانات اجتاحت شمال شرقي الصين
قضى 14 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة انهمرت على إقليم جيلن شمال شرقي الصين، حيث تشهد البلاد منذ أسابيع هطول أمطار غزيرة تسببت بقطع طرق رئيسية وشبكات كهرباء وتعطيل مدارس في عدة مدن، فضلاً عن أضرار مادية بمئات ملايين الدولارات.
مصرع 14 شخصاً في فيضانات اجتاحت شمال شرقي الصين
مصرع 14 شخصاً بسبب الفيضانات في شمال شرقي الصين / صورة: Reuters
7 أغسطس 2023

لقي 14 شخصاً حتفهم خلال مطلع الأسبوع في مدينة شولان الصينية بسبب الفيضانات الناجمة عن الإعصار "دوكسوري".

ويشهد شمال شرقي الصين وبكين وإقليم خبي، سقوط أمطار غزيرة وفيضانات منذ وصول الإعصار "دوكسوري" للبر في إقليم فوجيان الجنوبي قبل أسبوعين.

تأتي الوفيات المسجَّلة في شولان في إقليم جيلين شمال شرقي البلاد، بعد مقتل أكثر من 20 في الأسبوع الماضي في بكين وخبي. ولم تعلن السلطات حتى الآن حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد.

كان ثلاثة من المسؤولين ضمن القتلى في شولان، منهم نائب رئيس البلدية بالمدينة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية أمس (الأحد ).

وذكرت تلك الوسائل أن المياه في المدينة انحسرت إلى مستويات آمنة، وأضافت أنه جرى نشر جهود الاستجابة العاجلة لإجلاء السكان وإصلاح البنية التحتية. وعادت الكهرباء إلى 14305 منازل.

وقالت السلطات المحلية إن المياه في بعض قطاعات نهر سونغهوا، النهر الرئيسي في شمال شرقي الصين، ورافد نينغيانغ لا تزال في مستويات مرتفعة على نحو خطير.

كما عاد التيار الكهربائي أيضاً في الكثير من المناطق التي اجتاحتها فيضانات في بكين وخبي.

وذكر التليفزيون المركزي (CCTV) أن الجهود مستمرة لإعادة الكهرباء في أقاليم جيلين وهيلونغجيانغ ولياونينغ في شمال شرقي الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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