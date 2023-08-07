ترصد منظمة الصحة العالمية انتشار متحوّر جديد من فيروس كورونا يسمى EG.5.1، بعد أن أضافته إلى قوائم المراقبة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وفقاً لفوربس.

ونقلت المجلة عن إخصائيين قولهم إن المتحور يحمل ميزات وراثية من المتحورات التي سبقته.

والمتحور الجديد لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحورات السابقة، أو أعراض أكثر حدة، وفقاً لملاحظات منظمة الصحة العالمية.

لكنه يُظهِر حتى الآن قابلية أكثر شراسة للانتقال بين البشر، إذ قدّرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن النسخة الجديدة من الفيروس مثلت 14.5% من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، وهي تنمو بنسبة 20% أسبوعياً.

وحسب مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي فإن المتحور هو الآن الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة.

وتشير فوربس إلى أن الفيروس يظهر بشكل متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، مما يشكك في الأرقام المعلنة للإصابات، إذ يحجم الناس بشكل متزايد عن إجراء الاختبار أو الإبلاغ عن الإصابة.