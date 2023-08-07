قال مسؤولون في أوكرانيا إن امرأة قُتلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عندما قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون بجنوب البلاد بينما قُتل شخصان آخران في قصف روسي لمناطق حدودية بمنطقة خاركيف الواقعة شمال شرق البلاد.

وتقع مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خاركيف بجوار خط الجبهة مباشرة. وأعلن الجيش الأوكراني عن زيادة الهجمات الروسية على منطقة خاركيف في الأيام الأخيرة.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون إن "القصف بدأ عند منتصف الليل واستمر لعدة ساعات وشمل الجزء الأوسط من المدينة".

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكراني إن اثنين من المدنيين قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون خلال قصف روسي على مناطق حدودية بمنطقة خاركيف صباح اليوم الاثنين.

واستعادت أوكرانيا مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خيرسون في نوفمبر/تشرين الثاني بعد شهور من الاحتلال الروسي، لكن القوات الروسية تقصف المدينة والمناطق المحيطة بها بشكل منتظم عبر نهر دنيبرو.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين أو المستشفيات بشكل متعمد.

تبادل أسرى مع روسيا

في سياق منفصل، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن روسيا وأوكرانيا نفذتا أحدث عملية مبادلة للأسرى اليوم الاثنين شملت عودة 22 أوكرانيّاً إلى بلادهم.

وقال يرماك "اليوم، أعدنا 22 مقاتلاً أوكرانيّاً من الأسر"، موضحا أن أكبرهم سناً يبلغ من العمر 54 عاماً وأصغرهم 23 عاماً.

ولم يصدر من روسيا تعليق بعد.