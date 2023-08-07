سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تحذر من  خطر ارتفاع الحرارة على الأطفال في جنوب آسيا
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أن ثلاثة أرباع الأطفال في جنوب آسيا يواجهون خطر ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن حوالي 460 مليون طفل يتعرضون لحرارة شديدة في جنوب آسيا أو 76% من الأطفال مقارنة بثلث الأطفال على مستوى العالم.
الأمم المتحدة تحذر من  خطر ارتفاع الحرارة على الأطفال في جنوب آسيا
حذّرت الأمم المتحدة من أن الأطفال في أفغانستان وبنغلادش والهند وباكستان يواجهون "مخاطر عالية للغاية" جراء الحرارة. / صورة: Reuters
7 أغسطس 2023

حذّرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن ثلاثة أرباع الأطفال في جنوب آسيا يواجهون خطر ارتفاع درجات الحرارة، الأعلى في جميع أنحاء العالم، مع تزايد تأثير تغير المناخ.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن حوالي 460 مليون طفل يتعرضون لحرارة شديدة في جنوب آسيا أو 76% من الأطفال مقارنة بثلث الأطفال على مستوى العالم.

وأعلن سانجاي ويجيسكيرا المدير الإقليمي للـ"يونيسف" لجنوب آسيا "مع ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم تظهر البيانات بوضوح أن تهديد حياة ورفاهية ملايين الأطفال في جميع أنحاء جنوب آسيا يزداد حدة جراء موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة".

وحذّرت الأمم المتحدة من أن الأطفال في أفغانستان وبنغلادش والهند وجزر المالديف وباكستان يواجهون "مخاطر عالية للغاية" جراء آثار تغير المناخ، مع حرارة مرتفعة للغاية خلال 83 يوماً أو أكثر في السنة تتجاوز 35 درجة مئوية.

وأضاف ويجيسكيرا أن "الأطفال الصغار ببساطة لا يستطيعون تحمل الحر". وتابع "ما لم نتحرك الآن سيستمر هؤلاء الأطفال في تحمل وطأة موجات الحر الأكثر تواتراً وشدة في السنوات القادمة".

وارتفعت حرارة الارض 1,2 درجة مئوية منذ أواخر القرن التاسع عشر نتيجة حرق الوقود الأحفوري مما جعل موجات الحرارة أكثر سخونة لفترات أطول وبوتيرة أكبر، فضلاً عن تكثيف العوامل القصوى في تقلب الطقس كالعواصف والأمطار الغزيرة.

كان شهر يوليو/تموز الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم، إذ ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي أثرت على الملايين في أجزاء من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

ويقول العلماء إن العالم سيحتاج إلى التأقلم مع الحرارة والآثار الأخرى الناجمة عن الانبعاثات وأنه لا بد من خفض تلوث الكربون بشكل كبير هذا العقد، لتجنب ما هو أسوأ في المستقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us