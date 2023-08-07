سياسة
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أردوغان: طوّرنا الصناعات الدفاعية وفخورون بـ1461 مصنعاً تعمل في البلاد
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالنجاحات التي حققها قطاع الصناعات الدفاعية في البلاد. وأضاف "طوّرنا الصناعات الدفاعية وفخورون بـ1461 مصنعاً تعمل في البلاد".
أردوغان: طوّرنا الصناعات الدفاعية وفخورون بـ1461 مصنعاً تعمل في البلاد
قال أردوغان إن حكومته أوجدت حلولاً جذرية لخفض التضخم، مؤكداً "خفضه أكثر". / صورة: AA
7 أغسطس 2023

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالنجاحات التي حققها قطاع الصناعات الدفاعية في البلاد.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، عقب اجتماع للحكومة في المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن حكومته تسعى لرفع صادرات الصناعات الدفاعية إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف "فخورون بـ1461 مصنعاً تعمل في البلاد".

وأردف أردوغان إن "مؤشر الصادرات التركية في الشهر الماضي ازداد 8.4% مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يخص الجهود التركية لتضميد جروح المنكوبين من الزلزال قال أردوغان إن الحكومة تدعم بناء مئات آلاف الوحدات السكنية للمتضررين.

وأضاف أردوغان إنه بحلول منتصف أغسطس/آب الجاري سيُنقَل جميع منكوبي الزلزال القاطنين في الخيم والمنشآت المؤقتة إلى منازل مسبقة الصنع.

وقال إن حكوماته زرعت 6 مليارات و572 مليون شتلة خلال الأعوام الـ21 الأخيرة، مسجلة بذلك رقماً قياسياً "يصعب تحطيمه".

وأفاد أردوغان بأن الناتج المحلي للبلاد بلغ نحو "تريليون دولار وفرص العمل ازدادت بشكل كبير".

وأشار الرئيس التركي إلى جهد تركيا في محاربة الإرهاب قائلاً: "حققنا نجاحات في مكافحة التنظيمات الإرهابية ونواصل محاربتها".

على الصعيد الاقتصادي، قال أردوغان إن حكومته أوجدت حلولاً جذرية لخفض التضخم، مؤكداً "خفضه أكثر".

وأضاف: "نسعى لتقوية العملة الوطنية وتحقيق الرفاهية لشعبنا وزيادة القوة الشرائية".

وفي معرض تعليقه على انفجار صوامع قمح في ولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا، الاثنين، تمنّى أردوغان الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة لسكان الولاية المطلة على بحر مرمرة.

وفي وقت سابق الاثنين، أُصيب 10 أشخاص جراء انفجار في صوامع قمح تابعة لميناء مؤسسة المحاصيل الزراعية، في ولاية قوجة إيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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