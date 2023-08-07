أعلنت ولاية ألاسكا الأمريكية حالة الطوارئ إثر انهيار سد جليدي، فيما باشرت السلطات عمليات إجلاء لسكان المنطقة.

ونقل إعلام محلي عن مسؤولين بالولاية، الأحد (بالتوقيت المحلي)، قولهم إن "فيضانات الأنهار التي حطمت الرقم القياسي، دمّرت مبنيين على الأقل بمنطقة جونو في ألاسكا".

وأضاف المسؤولون أن ذلك "دفع إلى إطلاق عمليات إجلاء محلية بعد انهيار مفاجئ في بحيرة مليئة بالسدود الجليدية".

كما أعلن مسؤولو المدينة حال الطوارئ المحلية الأحد، إذ تسببت الفيضانات في عدم استقرار ضفاف نهر ميندنهال وسدّ بعض الطرق بالطين والحطام".

وصباح الأحد، قالت السلطات في مدينة جونو في بيان صحفي: "على الرغم من استمرار انخفاض منسوب النهر، إلا أن مَبنيين على الأقل دُمّرا، والأخرى معرضة للخطر وجرى أو سيجري إجلاء سكانها".

وذكرت وكالة CNN الأمريكية، أن السيل نتج عن فيضان البحيرة الجليدية من حوض "Suicide"، وهو حوض مملوء بالجليد والماء مجاور لنهر ميندنهال الجليدي في جونو، وتسبب تدفقه بارتفاع منسوب المياه في البحيرة ليلة السبت، وفقاً لهيئة الأرصاد المحلية.

وقالت هيئة الأرصاد إن البحيرة بلغت ارتفاعاً قياسياً بـ14.97 قدماً، أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 11.99 قدماً المسجل في عام 2016، وحذرت من أن الفيضانات الحالية تؤثر على المناطق المجاورة.

وبسبب حالة عدم استقرار المياه، نصحت سلطات المدينة السكان بعدم الاقتراب من النهر، كما حذرت من تأثر بعض خزانات الوقود وحاويات المواد الخطرة بالفيضان.

وقالت في بيان، الأحد، إنه "جرت استعادة المرافق في غالبية المواقع حتى منتصف الأحد، فيما تتابع الطواقم العمل على إخلاء الطرق المسدودة".

ومع استمرار انخفاض مستويات البحيرة، أعلنت الأرصاد الجوية أن تحذيرها من الفيضانات قد انتهى، لكنها قالت إن "المخاطر لا تزال قائمة في منطقة نهر ميندنهال".