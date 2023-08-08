سياسة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس
فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر في نابلس بالضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات شديدة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال خلال عملية الاقتحام.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس
منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة لحظة تفجيره من قِبل قوات الاحتلال فجر اليوم / صورة: وسائل التواصل / Others
8 أغسطس 2023

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية، وفجرته بعد ست ساعات من اقتحامه.

وأجبرت قوات الاحتلال عشرات المواطنين، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم واحتجزتهم في أحد المساجد.

وأُصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق بالغاز السامّ والمسيل للدموع.

وذكر مصدر طبي فلسطيني أن شاباً أصيب بالرصاص الحي إضافة إلى اثنين آخرين بشظايا، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونُقل أحد المواطنين إلى المستشفى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.

وأكد المصدر أن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل مع 185 حالة اختناق، وأخلى عائلة مكونة من خمسة أفراد، ومسنّة، عقب إصابتهم بحالات اختناق بالغاز السامّ.

يُذكر أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاماً) ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من مارس/آذار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us