اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية، وفجرته بعد ست ساعات من اقتحامه.

وأجبرت قوات الاحتلال عشرات المواطنين، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم واحتجزتهم في أحد المساجد.

وأُصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق بالغاز السامّ والمسيل للدموع.

وذكر مصدر طبي فلسطيني أن شاباً أصيب بالرصاص الحي إضافة إلى اثنين آخرين بشظايا، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونُقل أحد المواطنين إلى المستشفى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.

وأكد المصدر أن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل مع 185 حالة اختناق، وأخلى عائلة مكونة من خمسة أفراد، ومسنّة، عقب إصابتهم بحالات اختناق بالغاز السامّ.

يُذكر أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاماً) ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من مارس/آذار الماضي.