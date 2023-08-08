تَواصَل إحراق المصحف في مدن عدة بالدنمارك، وعلى رأسها العاصمة كوبنهاغن.

وأحرق أعضاء مجموعة "وطنيو الدنمارك" المصحف الشريف أمام سفارات كلّ من تركيا وباكستان والجزائر وإندونيسيا وإيران.

وفي مدينة البورك كرر أعضاء المجموعة نفسها إحراق المصحف الشريف إلى جانب ترديدهم شعارات معادية للإسلام.

ومارَس أعضاء المجموعة المتطرفة هذه الأعمال العدائية برفقة حماية وفَّرتها لهم الشرطة الدنماركية.

ونشرت المجموعة مشاهد إحراق أعضائها للمصحف في بث مباشر عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصاحف من قِبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي تبنَّت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغته دولة المغرب، يُدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.