سياسة
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الأكبر منذ 2020.. الصين تسجل تراجعاً في صادراتها بنسبة 14.5%
سجلت الصادرات الصينية تراجعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، يُعتبر الأكبر منذ  2020، مع انخفاض الطلب العالمي والتباطؤ الداخلي، وساهم في استمرار هذا التراجع احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا.
الأكبر منذ 2020.. الصين تسجل تراجعاً في صادراتها بنسبة 14.5%
صورة جوية تُظهِر صفوفاً من السيارات التي ستُصدَّر في ميناء يانتاى بمقاطعة شاندونغ بشرق الصين / صورة: AFP
8 أغسطس 2023

شهدت الصين الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ عام 2020، حسب أرقام رسمية نُشرت الثلاثاء، فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.

وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14.5% بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشاً للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

كان هذا التراجع الأكبر الذي يُسجَّل منذ انخفاض نسبته 17.2% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

باستثناء ارتفاع في مارس/آذار وأبريل/نيسان، شهدت الصادرات الصينية تراجعاً متواصلاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدَّل التضخم العالي، في إضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

وكانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 12.4% بمعدل سنوي في يونيو/حزيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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