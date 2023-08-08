شهدت الصين الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ عام 2020، حسب أرقام رسمية نُشرت الثلاثاء، فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.

وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14.5% بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشاً للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

كان هذا التراجع الأكبر الذي يُسجَّل منذ انخفاض نسبته 17.2% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

باستثناء ارتفاع في مارس/آذار وأبريل/نيسان، شهدت الصادرات الصينية تراجعاً متواصلاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدَّل التضخم العالي، في إضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

وكانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 12.4% بمعدل سنوي في يونيو/حزيران.