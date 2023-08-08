سياسة
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حادثة "غير مسبوقة".. واشنطن تُستنفر جراء اقتراب سفن صينية وروسية من حدودها
أدّت عملية بحرية مشتركة أجراها كل من الصين وروسيا بالقرب من المياه الأمريكية هذا الأسبوع إلى استنفار أمني من البحرية الأمريكية. وأرسلت واشنطن طائرات P-8 Poseidon إلى جانب 4 مدمرات لطرد السفن.
حادثة "غير مسبوقة".. واشنطن تُستنفر جراء اقتراب سفن صينية وروسية من حدودها
البحرية الأمريكية جمعت مدمرات لتوجيه السفن الصينية والروسية إلى خارج المياه الأمريكية / صورة: Reuters
8 أغسطس 2023

أدّت عملية بحرية مشتركة أجراها كل من الصين وروسيا بالقرب من المياه الأمريكية هذا الأسبوع إلى استنفار أمني من البحرية الأمريكية.

ووفقاً للسيناتور دان سوليفان، فقد اقتربت 11 سفينة حربية من الساحل الجنوبي الغربي لولاية ألاسكا غربي الولايات المتحدة.

وردّاً على هذه الخطوة "غير المسبوقة"، أفاد سوليفان بأن البحرية الأمريكية جمعت 4 مدمرات لتوجيه السفن الصينية والروسية إلى خارج المياه الأمريكية.

وقال: “هذا غير مسبوق من حيث حجم ونطاق قوة المهام البحرية المشتركة هذه بين روسيا والصين، والتي تعمل بشكل وثيق للغاية”، وفقاً لشبكة “فوكس نيوز”.

وأشار إلى أنه "من الواضح وجود قوة عمل كبيرة مشتركة بين الخصوم".

في وقت سابق، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية لأول مرة العملية الصينية والروسية المشتركة، يوم السبت.

جدير بالذكر أن واشنطن أرسلت أيضاً طائرات P-8 Poseidon إلى جانب المدمرات الأربع. وقد اقتربت السفن من جزر ألوشيان، لكنها لم تدخل المياه الإقليمية الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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