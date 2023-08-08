سياسة
2 دقيقة قراءة
"وضع خطير ومعقد".. أكثر من 1000 رجل إطفاء يحاولون إخماد الحرائق بالبرتغال
لا يزال مئات من رجال الإطفاء يعملون على إخماد حرائق الغابات التي نشبت جنوب البرتغال، فيما أُجبر المئات من المواطنين على ترك منازلهم، في وضع وُصف بالخطير والصعب والمعقد.
"وضع خطير ومعقد".. أكثر من 1000 رجل إطفاء يحاولون إخماد الحرائق بالبرتغال
رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات في كاراسكال وسط البرتغال / صورة: Reuters
8 أغسطس 2023

عمل مئات من رجال مكافحة الحرائق اليوم الثلاثاء على إخماد حريق اندلع في جنوب البرتغال وأحرق آلاف الهكتارات من الأراضي، وأجبر نحو 1400 شخص على إخلاء المنطقة.

كان حريق الغابات شبَّ يوم السبت في بلدية أوديميرا بمنطقة ألنتيجو، لكنه ما زال ينتشر جنوباً منذ ذلك الحين نحو منطقة الغرب، إحدى أبرز الوجهات السياحية في البرتغال.

ويشارك في عملية مواجهة الحريق أكثر من 1000 رجل إطفاء، غير أن درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية تُصعِّب مهمَّتهم.

وقضت ألسنة اللهب على نحو 6700 هكتار من الأراضي، وتحولت سماء أوديميرا إلى لون داكن بسبب كميات كبيرة من الدخان الناجم عن الحرائق.

وصرح هيلدر جيريرو عمدة أوديميرا أمس الاثنين بأن الوضع "خطير وصعب ومعقد"، فيما قال كبير أفراد الحماية المدنية خوسيه ريبيرو إنّ أمامهم "عملاً كثيراً يجب القيام به" للسيطرة على الحريق.

وكشفت السلطات عن إخلائها 19 قرية صغيرة و4 منتجعات سياحية وموقعاً للتخييم لإجراءات احترازية، كما أُغلق عديد من الطرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us