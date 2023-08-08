عمل مئات من رجال مكافحة الحرائق اليوم الثلاثاء على إخماد حريق اندلع في جنوب البرتغال وأحرق آلاف الهكتارات من الأراضي، وأجبر نحو 1400 شخص على إخلاء المنطقة.

كان حريق الغابات شبَّ يوم السبت في بلدية أوديميرا بمنطقة ألنتيجو، لكنه ما زال ينتشر جنوباً منذ ذلك الحين نحو منطقة الغرب، إحدى أبرز الوجهات السياحية في البرتغال.

ويشارك في عملية مواجهة الحريق أكثر من 1000 رجل إطفاء، غير أن درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية تُصعِّب مهمَّتهم.

وقضت ألسنة اللهب على نحو 6700 هكتار من الأراضي، وتحولت سماء أوديميرا إلى لون داكن بسبب كميات كبيرة من الدخان الناجم عن الحرائق.

وصرح هيلدر جيريرو عمدة أوديميرا أمس الاثنين بأن الوضع "خطير وصعب ومعقد"، فيما قال كبير أفراد الحماية المدنية خوسيه ريبيرو إنّ أمامهم "عملاً كثيراً يجب القيام به" للسيطرة على الحريق.

وكشفت السلطات عن إخلائها 19 قرية صغيرة و4 منتجعات سياحية وموقعاً للتخييم لإجراءات احترازية، كما أُغلق عديد من الطرق.