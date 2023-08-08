سياسة
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النرويج تفرض غرامة على ميتا لاختراقها الخصوصية
قالت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات في النرويج إنها ستغرّم شركة ميتا (Meta) المالكة لفيسبوك وإنستغرام مليون كرونة (100 ألف دولار) يومياً بسبب انتهاكات الخصوصية ما لم تتخذ إجراءات علاجية، في خطوة قد تكون لها تداعيات أوروبية أوسع.
النرويج تفرض غرامة على ميتا لاختراقها الخصوصية
النرويج تفرض غرامة على ميتا لاختراقها الخصوصية / صورة: Reuters
8 أغسطس 2023

قالت هيئة حماية البيانات النرويجية إنها ستغرّم شركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك مليون كرونة (100 ألف دولار) يومياً بسبب انتهاك الخصوصية اعتباراً من 14 أغسطس/آب، وهو قرار قد تكون له تداعيات أوسع في أوروبا.

وأفادت الهيئة لرويترز الاثنين بأن ميتا لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل مواقعهم، واستخدامها لأغراض إعلانية، فيما يُعرف بالإعلان السلوكي، وهو نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

وذكرت الجهة التنظيمية النرويجية أنها ستفرض الغرامة كل يوم منذ 14 أغسطس/آب حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني ما لم تتخذ ميتا إجراءً.

وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي في الهيئة النرويجية لرويترز: "اعتباراً من الاثنين المقبل سيبدأ تطبيق غرامة يومية قدرها مليون كرونة".

ولفت أن على ميتا التوقف عن معالجة البيانات الشخصية على الفور إلى حين حصولها على موافقة المستخدمين.

ولم تتخذ الهيئة النرويجية قراراً بتوسيع النطاق الإقليمي للقرار ليشمل بقية أوروبا.

والنرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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