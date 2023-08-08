سياسة
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فرنسا.. القبض على ألماني بتهمة احتجاز زوجته 12 عاماً
ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل ألماني بعدما قالت زوجته إنه احتجزها لمدة 12 عاماً. وقال المدّعي العامّ المحلّي إنّ الفحوصات الأولية لم تكشف عن كسور أو كدمات، خلافاً لما ورد في وسائل الإعلام، مضيفاً أن في روايات المرأة للمحققين "تناقضات".
فرنسا.. القبض على ألماني بتهمة احتجاز زوجته 12 عاماً
اعتُقل المتهم الألماني، الاثنين، في بلدة فورباخ المتاخمة لولاية سارلاند الألمانية / صورة: AP
8 أغسطس 2023

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل ألمانيّ بعدما قالت زوجته إنه احتجزها لمدة 12 عاماً.

وقال مصدر في الشرطة، الاثنين، إنّ المرأة (ألمانية الجنسية أيضاً) عُثر عليها عارية ومحلوقة الرأس في غرفة نوم بالشقة، وكانت مصابة بجروح متعددة وتعاني من سوء التغذية.

وقال المصدر إنّ من المحتمل أنها تعرضت للتعذيب.

من جانبه نفى زوجها هذه الاتهامات وعلّل بأن زوجته تعاني من مرض السرطان وأنه يعتني بها.

وصرّح المدّعي العامّ بمدينة ساريجومين بمنطقة موسيل في شمال شرقي فرنسا، أوليفييه جلادي، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحالة الصحية للمرأة "ليست جيدة" بعد فحصها من قِبل الأطباء.

لكنه قال في وقت لاحق في مؤتمر صحفي إنّ الفحوصات الأوّلية لم تكشف عن كسور أو كدمات، خلافاً لما ورد في وسائل الإعلام، مضيفاً أن في روايات المرأة للمحققين "تناقضات".

وجرى اعتقال الشخص الألماني، الاثنين، في بلدة فورباخ المتاخمة لولاية سارلاند الألمانية، بعد أن أبلغت زوجته في وقت سابق قوات الأمن الألمانية أنه جرى حبسها في المنزل وإساءة معاملتها من قِبل زوجها منذ عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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