سياسة
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السودان.. أوامر بإجلاء سكان بالقرب من الخرطوم  بسبب القتال
أمر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بإخلاء منطقة من سكانها قرب العاصمة، فيما سقطت نيران المدفعية الثقيلة على مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم وأم درمان.
السودان.. أوامر بإجلاء سكان بالقرب من الخرطوم  بسبب القتال
فرار آلاف من العاصمة السودانية الخرطوم / صورة أرشيفية: AFP
8 أغسطس 2023

أكّد سكان محليون صدور أوامر بإجلاء مواطنين من منطقة بالقرب من العاصمة السودانية، مع استمرار القتال بين الجيش والقوات الدعم السريع في العاصمة.

وقال شهود عيان إن "نيران المدفعية الثقيلة" سقطت على مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة السودانية والمناطق القريبة منها، وفي أم درمان المجاورة.

وأمر الجيش وقوات الدعم السريع بإجلاء المدنيين من منطقة أبو روف، حسب قول الشهود.

وشنّ الجيش غارات جوية وقصفاً مدفعياً على جسر شمبات لقطع الوصول إلى المنطقة عن قوات الدعم السريع.

وتسبّبَت الحرب بين قائد الجيش اللواء عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في مقتل أكثر من 3900 شخص.

وفقاً لبيانات رسمية، تسببت الحرب في نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص، وتعرض ملايين آخرون للجوع.

وأفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن معظم البنية التحتية الهشة بالفعل في البلاد دُمّرت، إذ لم يعد أكثر من 80% من مستشفيات السودان ضمن الخدمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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