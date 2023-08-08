أكّد سكان محليون صدور أوامر بإجلاء مواطنين من منطقة بالقرب من العاصمة السودانية، مع استمرار القتال بين الجيش والقوات الدعم السريع في العاصمة.

وقال شهود عيان إن "نيران المدفعية الثقيلة" سقطت على مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة السودانية والمناطق القريبة منها، وفي أم درمان المجاورة.

وأمر الجيش وقوات الدعم السريع بإجلاء المدنيين من منطقة أبو روف، حسب قول الشهود.

وشنّ الجيش غارات جوية وقصفاً مدفعياً على جسر شمبات لقطع الوصول إلى المنطقة عن قوات الدعم السريع.

وتسبّبَت الحرب بين قائد الجيش اللواء عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في مقتل أكثر من 3900 شخص.

وفقاً لبيانات رسمية، تسببت الحرب في نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص، وتعرض ملايين آخرون للجوع.

وأفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن معظم البنية التحتية الهشة بالفعل في البلاد دُمّرت، إذ لم يعد أكثر من 80% من مستشفيات السودان ضمن الخدمة.