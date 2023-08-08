أبلغ المجلس العسكري في النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب "أمنية"، وفق ما جاء في رسالة رسمية.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في نيامي بأن "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها "إيكواس" لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

وأضافت الرسالة المؤرخة الاثنين "تبيّن أن إرجاء زيارة البعثة المقررة" ليوم الثلاثاء "إلى نيامي ضروري وأيضاً إعادة النظر في بعض جوانب البرنامج، بما في ذلك الاجتماع مع بعض الشخصيات التي لا يمكن أن تتم لأسباب أمنية واضحة في هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر".