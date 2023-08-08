سياسة
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المجلس العسكري في النيجر يعتذر عن استقبال وفد "إيكواس"
اعتذر المجلس العسكري في النيجر، الاثنين، عن استقبال ممثلية "إيكواس" لأسباب أمنية نتيجة تهديدها بتدخل عسكري في البلاد. وأرجأ المجلس زيارة الوفد إلى وقت لاحق.
المجلس العسكري في النيجر يعتذر عن استقبال وفد "إيكواس"
المجلس العسكري في النيجر يعتذر عن استقبال وفد "إيكواس" / Others
8 أغسطس 2023

أبلغ المجلس العسكري في النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب "أمنية"، وفق ما جاء في رسالة رسمية.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في نيامي بأن "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها "إيكواس" لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

وأضافت الرسالة المؤرخة الاثنين "تبيّن أن إرجاء زيارة البعثة المقررة" ليوم الثلاثاء "إلى نيامي ضروري وأيضاً إعادة النظر في بعض جوانب البرنامج، بما في ذلك الاجتماع مع بعض الشخصيات التي لا يمكن أن تتم لأسباب أمنية واضحة في هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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