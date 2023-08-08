سياسة
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تنظيم PKK الإرهابي.. استغلال لأوضاع اللاجئين وتكشّف للروابط مع فروعه بسوريا
قدمت تركيا براهين جديدة على العلاقة العضوية ما بين تنظيم "PKK" الإرهابي وفروعه في سوريا بعد تحييد مواطنة ألمانية انتمت إلى تنظيم "PKK" الإرهابي. كما جرى الكشف عن استخدام التنظيم الإرهابي لبطاقات اللاجئين في مخيم المخمور في عملياتهم الإرهابية.
تنظيم PKK الإرهابي.. استغلال لأوضاع اللاجئين وتكشّف للروابط مع فروعه بسوريا
تنظيم PKK الإرهابي.. استغلال لأوضاع اللاجئين وتكشّف للروابط مع فروعه بسوريا / Others
8 أغسطس 2023

كشفت تركيا ،الثلاثاء، عن أن مواطنة ألمانية كانت ضمن إرهابيي تنظيم PKK/YPG الذين جرى تحييدهم في غارة جوية شنتها قوى الأمن التركية في الـ25 من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على أحد معسكرات تنظيم PKK الإرهابي في منطقة غارة شمالي العراق.

واتضح أن الإرهابية إيفا ماريا شتايجر التي تحمل الاسم الحركي إليتريا هامبي هي مواطنة ألمانية، من مواليد 1988، التحقت بتنظيم YPG الإرهابي في مدينة المالكية في شمال شرق سوريا.

وسبق أن ظهرت الإرهابية إليتريا هامبي في صور ترتدي زي تنظيم "YPG" الإرهابي، لكنها في الوقت نفسه حُيدت في معسكرات تنظيم الـ"PKK" في شمال العراق، ما يؤكد، وفقاً لخبراء أمنيين، العلاقة العضوية التي تجمع ما بين تنظيم "PKK" وفروعه الأخرى في سوريا "PYD/ YPG".

تنظيم PKK ومخيم مخمور

وفي سياق آخر، اتضح أن الإرهابي علي يغيت صاحب الاسم الحركي يوسف حجي عضو تنظيم "PKK" الإرهابي، الذي جرى تحييده في ريف مدينة شرناق في 27 يوليو/تموز 2023، كان يحمل بطاقة هوية مخصصة للاجئين المقيمين في مخيم "مخمور" للاجئين.

وفي عام 2015، عاش الإرهابي يوسف حجي في جبال قنديل شمال العراق، قبل أن ينتقل في عام 2022 إلى تركيا بغرض تنفيذ عمليات إرهابية مستخدماً بطاقة مخصصة للاجئين في مخيم مخمور.

هذا الأمر جعله مطلوباً للأجهزة الأمنية التركية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، قبل أن يجري تحييده لاحقاً في يوليو/تموز الماضي.

ووفقاً لخبراء الأمن، تكشف هذه الحادثة عن الكيفية التي يستخدم بها عناصر تنظيم "PKK" الإرهابي بطاقات الهوية المخصصة للاجئين والصادرة عن وزارة الداخلية العراقية لتغطية تحركاتهم والتنقل بشكل مريح.

وعلى مدار السنوات الماضية تحول مخيم "مخمور" إلى قاعدة من القواعد الرئيسية لتنظيم "PKK" الإرهابي التي يستخدمها في نشاطه التنظيمي، والأمني، وأنشطته الدعائية، وعمليات الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى عمليات تجنيد العناصر الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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