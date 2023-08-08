بلغت صادرات تركيا إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 2.5 مليار دولار أمريكي.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، الثلاثاء، ارتفعت نسبة صادرات تركيا إلى الإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 30.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت المعطيات أن الإمارات باتت في المرتبة 13 بين الدول التي تصدّر إليها تركيا منتجاتها.

وبلغت قيمة صادرات قطاع المجوهرات إلى الإمارات خلال الفترة المذكورة 971 مليوناً و286 ألف دولار.

ووفق المعطيات فإن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول التي صدرت إليها تركيا منتجاتها، وذلك بقيمة 10 مليارات و932 مليون دولار، والولايات المتحدة ثانية بـ6 مليارات و995 مليون دولار، وإيطاليا ثالثة بـ6 مليارات و607 ملايين دولار.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بـ6 مليارات و471 مليون دولار، وفرنسا خامسة بـ5 مليارات و720 مليون دولار.

يذكر أن تركيا والإمارات وقعتا اتفاقيات اقتصادية خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي بقيمة تجاوزت 50 مليار دولار.