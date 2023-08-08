سياسة
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يوليو 2023 أكثر الأشهر حراً في التاريخ على مستوى العالم
حطّم شهر يوليو/تموز الماضي المستوى القياسي لدرجات الحرارة حول العالم. ودعا علماء أوروبيون، على ضوء هذه الأرقام، إلى بذل جهود مضاعفة لمكافحة الاحتباس الحراري، السبب الرئيسي وراء موجة الحر.
يوليو 2023 أكثر الأشهر حراً في التاريخ على مستوى العالم
يوليو/تموز 2023 أكثر الأشهر حراً في التاريخ على مستوى العالم / صورة: AP
8 أغسطس 2023

قال مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي للمناخ، اليوم الثلاثاء، إن الشهر الماضي كان أكثر شهور يوليو/تموز حراً على الإطلاق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في البر والبحر.

ولفت العلماء أواخر الشهر الماضي إلى أن يوليو في طريقه لأن يصبح أكثر الشهور حراً على الإطلاق في العالم.

وقالت سامانثا بورجيس نائبة رئيس "كوبرنيكوس" إن العام الجاري هو ثالث أكثر الأعوام حراً حتى الآن.

وأردفت قائلة "شهدنا للتو أن درجات حرارة الهواء وسطح المحيطات على مستوى العالم تسجل أرقاماً قياسية جديدة في يوليو".

وأضافت "هذا يظهر الحاجة الملحة لبذل جهود طموحة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، والتي تعد المحرك الرئيسي وراء هذه الأرقام القياسية".

وقال المرصد، الذي تستند حساباته إلى مجموعة بيانات تعود إلى عام 1950، إن يونيو/حزيران حطّم أيضاً الرقم القياسي السابق لدرجات الحرارة في هذا الشهر.

وأثرت درجات الحرارة المرتفعة في مساحات كبيرة من كوكب الأرض، وسجلت أرقاماً قياسية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وشمال غرب الصين مروراً بكندا وجنوب أوروبا اللتين تكافحان حرائق الغابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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