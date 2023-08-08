تسببت أمطار غزيرة بفيضانات وسيول وانزلاق تربة في السويد والنروج، على حين أججت رياح عاتية حريقاً في الدنمارك خرج عن السيطرة، كما أعلنت السلطات، وسط توقع هطل المزيد من الأمطار الغزيرة.

وضربت العاصفة "هانس" الدول الإسكندنافية نهاية الأسبوع الماضي مخلفة دماراً واسعاً.

وطُلب من أهالي بلدة آري، منتجع التزلج في شمال شرق السويد، الابتعاد عن نهر سوساباكن بعد أن فاض عن ضفافه وحمل الأوحال والصخور إلى البلدة ملحقاً أضراراً بطرق ومنازل، على ما ذكر موقع كريزانفرمخون المختص بالمعلومات عن الأزمات في السويد.

وفي جنوب غرب البلاد، غمرت المياه سوق ميناء صيد الأسماك في غوتنبورغ بعد أن فاض نهر غوتا.

والاثنين خرجت عربتا قطار ركاب عن مسارهما في شرق السويد بعد أن انهار جسر للسكك الحديدية بسبب الأمطار الغزيرة، ما تسبب بجرح ثلاثة أشخاص.

وفي النروج المجاورة، أفادت الشرطة بالعديد من حالات انزلاق التربة في جنوب شرق البلاد الثلاثاء، وأوردت وسائل إعلام أن أكثر من مئة شخص أُجْلوا نتيجة ذلك.

وأصدرت وكالات أرصاد في السويد والنروج تحذيرات من فيضانات عارمة في العديد من مناطق البلدين.

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضاً في تعطل حركة المرور، وأُغلقت طرق وألغيت رحلات العديد من القطارات والعبارات.

من ناحيتها، حذرت وكالة الأرصاد الدنماركية من عواصف قوية في شمال البلاد.

وقالت الشرطة الدنماركية في بيان إن جهود أجهزة الإنقاذ لإخماد حريق غابات قرب بلدة كليتمولر "تعثرت" بسبب الرياح القوية.