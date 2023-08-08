سياسة
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"الأمن في قرن تركيا".. ندوة عن الأمن بضيافة وزير الخارجية التركي
ناقشت ندوة نظمتها وزارة الخارجية التركية، قضايا الأمن القومي والهجرة غير النظامية ومشاريع الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب بحضور وزيري الدفاع والداخلية، ورئيسي جهاز الاستخبارات، وهيئة الصناعات الدفاعية.
"الأمن في قرن تركيا".. ندوة عن الأمن بضيافة وزير الخارجية التركي
وزارة الخارجية التركية / صورة: AA
8 أغسطس 2023

استضافت العاصمة أنقرة، الثلاثاء، ندوة بضيافة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حملت عنوان: "الأمن في قرن تركيا".

ونُظمت الندوة على هامش مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر، وأفادت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية، مشاركة كل من وزيري الدفاع يشار غولر، والداخلية علي يرلي قايا، ورئيسي جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وهيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

وخلال الندوة تبادل الحضور وجهات النظر الشاملة حول قضايا الأمن القومي والهجرة غير النظامية ومشاريع الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

كما نوقشت قضايا التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات المعنية مع وزارة الخارجية التركية.

وينعقد مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر بين 5–9 أغسطس/آب الجاري في العاصمة أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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