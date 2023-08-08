سياسة
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لأكثر من عام.. هيئة الانتخابات البريطانية تكشف تعرّضها إلى هجوم سيبراني
قالت مفوضية الانتخابات البريطانية إن "جهات معادية" هاجمت أنظمتها لأكثر من عام، وتمكنت من اختراق أنظمة وتفاصيل عن ملايين المقترعين.
لأكثر من عام.. هيئة الانتخابات البريطانية تكشف تعرّضها إلى هجوم سيبراني
 هيئة الانتخابات البريطانية تكشف تعرضها إلى هجوم سيبراني / صورة: ِِABC NEWS
8 أغسطس 2023

أعلنت مفوضية الانتخابات في المملكة المتحدة الثلاثاء أنها تعرضت إلى قرصنة من "جهات معادية" تمكنت من اختراق أنظمتها لأكثر من عام.

وكتبت الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في تغريدة "اليوم أعلنا أننا كنا عرضة إلى هجوم سيبراني معقد، واختُرقت أنظمتنا من جهات معادية".

ولم تحدد المفوضية اسم المهاجمين الذين اخترقوا خوادمها المستضيفة لبريدها الإلكتروني، وأنظمة المراقبة ونسخ من لوائح الناخبين تتضمن تفاصيل عن ملايين المقترعين.

وقال الرئيس التنفيذي لمفوضية الانتخابات شون ماكنالي في بيان: "نعلم الأنظمة التي اخترقتها الجهات المعادية لكن لا نستطيع أن نحدد بشكل قاطع ما الملفات التي قد تكون اخترقت أو ربما لم تُخترق".

رُصدت الحادثة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد تسجيل نشاط مشبوه على أنظمة الهيئة.

وقالت المفوضية: "اتضح أن جهات معادية اخترقت الأنظمة أولاً في أغسطس/آب 2021".

وأضافت: "نأسف لأن رصدها استغرق وقتاً طويلاً.

وشرحت أنه "كان علينا اتخاذ إجراءات علاجية بما في ذلك وقف اختراق المقرصنين وتقدير حجم الحادثة وتطبيق إجراءات أمنية إضافية" قبل إطلاع الرأي العام على التطورات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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