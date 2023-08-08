أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حل المشكلة المتعلقة بتمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان: "لا شك أن حل هذه المشكلة (أزمة الحبوب) دون الدخول في مزيد من التعقيد مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها".

وأشار إلى أن تركيا تبنت دور الدولة المحورية في حل الأزمة الروسية-الأوكرانية "عبر الموقف المتوازن والعادل الذي انتهجته منذ اليوم الأول".

وتابع: "اتصالاتنا مستمرة من أجل إعادة تنفيذ مبادرة الحبوب التي جرى تعليقها اعتباراً من 17يوليو/تموز 2023، عبر توسيع نطاقها".

وسبق أن أعلنت روسيا الانسحاب من اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، بذريعة عدم التزام الدول الغربية بالجزء المتعلق بروسيا في الاتفاقية، والمتمثل في رفع العقوبات عن قطاع الزراعة الروسي.

وفي سياق منفصل، متعلق بمكافحة الإسلاموفوبيا، قال أردوغان إن "تركيا ستفي على أكمل وجه بمسؤوليتها في حمل لواء هذا الكفاح كما فعلت منذ قرون".

وشدّد على ضرورة "بذل المزيد من الجهود لمكافحة معاداة الإسلام التي وصلت إلى مستوى لا يطاق في بعض الدول الأوروبية".

وأضاف: "من واجباتنا الأساسية، كأتراك ومسلمين، منع الاعتداءات على المصحف الشريف وضمان وقوع العقاب المستحق على مرتكبي جرائم الكراهية هذه".

وتشهد عواصم السويد والدنمارك اعتداءات متكررة على المصحف الشريف، وتحديداً أمام سفارات الدول العربية والإسلامية، فيما ترفض سلطات هذه الدول الحد من هذه الفعاليات وتستمر بالسماح بتنظيمها.