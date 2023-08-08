أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده أصبحت "دولة تحدد قواعد اللعبة" وتضع بصمتها على العلاقات الدولية.

جاء ذلك في كلمة أمام المشاركين في المؤتمر الرابع عشر للسفراء الأتراك في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال الرئيس أردوغان: "تركيا التي تقع في قلب القارات الثلاث لا يمكنها مشاهدة الأحداث من المدرجات، فأن نكون أقوياء في الميدان وعلى الطاولة ليس خياراً بالنسبة إلينا بل ضرورة".

وأضاف: "همنا هو حماية مصالح تركيا من خلال استخدام كل الإمكانيات الدبلوماسية وجميع عناصر القوتين الصلبة والناعمة".

وأفاد أن "تركيا أصبحت دولة تحدد قواعد اللعبة وتضع بصمتها على العلاقات الدولية ويطرق الجميع بابها في العديد من القضايا المهمة، ويحظى موقفها بمتابعة وثيقة".

ولفت أردوغان إلى أنه كلما زاد الاستقرار في العراق وسوريا تسارعت العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين.

وأردف: "ستتواصل عملياتنا حتى القضاء على آفة الإرهاب التي تهدد وحدة أراضي تركيا والعراق".

كما أكد أردوغان حرص تركيا على زيادة عدد أصدقائها أكثر وقال: "ليس لدينا مسألة مع أحد لا يمكن حلها ولا سيما جيراننا".