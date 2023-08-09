قررت المملكة العربية السعودية الثلاثاء إنشاء جهاز مستقلّ للحرمين الشريفين وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والرئاسة والهيئة ترتبطان بالملك تنظيمياً.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة غربي المملكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وخلال الاجتماع استعرض مجلس الوزراء "التوجيه الملكي القاضي بدراسة المجلس إنشاء جهاز مستقلّ باسم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجدين إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ترتبطان بالملك تنظيمياً".

ووفق القرار، تُنقل إلى الجهاز الجديد مهام الإشراف على "شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية فيهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما، المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

على أن تتولى الهيئة العامة التي تتمتع بشخصية اعتبارية وتحتفظ بمجلس إدارة يُعيَّن بأمر ملكي اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكلّف مجلس الوزراء هيئات ووزارات بإعداد الترتيبات التنظيمية المترتبة على هذا القرار واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات المراسم والأوامر والقرارات خلال 60 يوماً من تاريخ القرار".

وسبق أن صدر أمران ملكيان من العاهل السعودي، أولهما أمر بـ"تعيين توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

ويتضمن الأمر الملكي الثاني "تعيين الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير".

وكان السديس يشغل منصب رئيس الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، فيما لا يزال توفيق الربيعة في منصب وزير الحج والعمرة السعودي الذي تولاه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.