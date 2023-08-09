سياسة
2 دقيقة قراءة
الصين.. وفاة 33 شخصاً وفقدان 18 جراء فيضانات في بكين
ذكرت وسائل إعلام صينية أن 33 شخصاً لقوا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، ولا يزال 18 في عداد المفقودين. بينما كشفت السلطات عن أن أعمال ترميم الطرق المتضررة في بكين تواجه ضغوطاً كبيرة.
الصين.. وفاة 33 شخصاً وفقدان 18 جراء فيضانات في بكين
مواطنة تبكي خارج متجر الأجهزة الذي ضربته الفيضانات بعد هطل الأمطار والفيضانات بالصين / صورة: Reuters
9 أغسطس 2023

قالت صحيفة بكين ديلي يوم الأربعاء إن 33 شخصاً لقوا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين حتى الثامن من أغسطس/آب، بينما لا يزال 18 في عداد المفقودين.

وذكرت الصحيفة أن الكارثة أثرت في قرابة 1.29 مليون شخص وتسببت بانهيار 59 ألف منزل وألحقت أضراراً جسيمة بنحو 147 ألف منزل.

كما أُجبر نحو 100 ألف من سكان بكين على إخلاء مساكنهم بعد أن شهدت العاصمة الصينية في غضون ساعات فقط تساقط أمطار توازي معدل شهر يوليو/تموز بأكمله.

وتحولت الطرق والشوارع إلى أشبه ما يكون بالأنهار؛ ما دفع البعض إلى استخدام القوارب للتنقل، أو محاولة الهرب إلى مناطق أكثر أماناً، أو توصيل مواد الإغاثة إلى العالقين في المناطق المتضررة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن عملية مكافحة الفيضان تستمر على مدار الساعة من خلال مئات العمال.

وكشفت السلطات الصينية عن أن أعمال ترميم الطرق المتضررة في بكين لا تزال تواجه ضغوطاً كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us