قالت صحيفة بكين ديلي يوم الأربعاء إن 33 شخصاً لقوا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين حتى الثامن من أغسطس/آب، بينما لا يزال 18 في عداد المفقودين.

وذكرت الصحيفة أن الكارثة أثرت في قرابة 1.29 مليون شخص وتسببت بانهيار 59 ألف منزل وألحقت أضراراً جسيمة بنحو 147 ألف منزل.

كما أُجبر نحو 100 ألف من سكان بكين على إخلاء مساكنهم بعد أن شهدت العاصمة الصينية في غضون ساعات فقط تساقط أمطار توازي معدل شهر يوليو/تموز بأكمله.

وتحولت الطرق والشوارع إلى أشبه ما يكون بالأنهار؛ ما دفع البعض إلى استخدام القوارب للتنقل، أو محاولة الهرب إلى مناطق أكثر أماناً، أو توصيل مواد الإغاثة إلى العالقين في المناطق المتضررة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن عملية مكافحة الفيضان تستمر على مدار الساعة من خلال مئات العمال.

وكشفت السلطات الصينية عن أن أعمال ترميم الطرق المتضررة في بكين لا تزال تواجه ضغوطاً كبيرة.