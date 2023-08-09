أسقطت الدفاعات الجوّية الروسيّة مُسيّرتَين أوكرانيّتين كانتا متّجهتين إلى موسكو حسبما أعلنت السلطات فجر الأربعاء.

جاء هذا الهجوم الذي أبلغت عنه موسكو بعد يومين على ضربتَين صاروخيّتَين روسيّتَين أسفرتا عن تسعة قتلى في بوكروفسك شرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تليغرام "إحباط محاولة هجوم فوق أراضي منطقة موسكو" شنّتها كييف "باستخدام طائرتين بلا طيّار".

وفقاً لرئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين، أُسقِطت إحدى المسيّرتين "في منطقة دوموديدوفو" جنوبي العاصمة، والثانية "في منطقة طريق مينسك السريع".

ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات المسيّرات الأوكرانيّة على الأراضي الروسيّة، وهي غالباً ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا.

وقالت روسيا الاثنين إنّها أسقطت مسيّرة أوكرانية في منطقة كالوغا، على بُعد أقلّ من 200 كيلومتر في جنوب غرب موسكو، بعد أنّ دمرت سبع مسيّرات أخرى الخميس في المنطقة نفسها.

والأحد أعلن سوبيانين أنّ قوّات الدفاع الجوّي أسقطت مسيّرة في أجواء منطقة العاصمة.

وفقاً للسلطات، شهدت موسكو الأسبوع الماضي هجمات عدّة بمسيّرات، بما في ذلك هجوم ألحق أضراراً بمبنى تجاري في حيّ للأعمال استُهدف مرّتين خلال أيّام.

توسيع نطاق الاستهداف

في 30 يوليو/تموز، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو من أنّ "الحرب تعود تدريجياً إلى أرض روسيا" وتطول "مراكزها الرمزيّة وقواعدها العسكريّة"، معتبراً أنّ "هذا مسار لا مفرّ منه وأنّه طبيعيّ وعادل تماماً".

ودعا زيلينسكي روسيا لوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المواني الأوكرانية والسماح بالتجارة، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحفيين من دول أمريكا اللاتينية.

بينما لم يتضح بعد موعد هذه الإفادة التي أدلى بها في مكتبه في كييف.

وقال زيلينسكي: "إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، أو أطلقت الصواريخ على موانينا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه. هذا دفاع عادل عن فرصنا في أي ممر".

وفي السياق ذاته، اتهم أليكسي كولمزين رئيس بلدية دونيتسك، الذي عينته روسيا، أوكرانيا بقصف مدينة دونيتسك ما أوقع ثلاثة قتلى يوم الثلاثاء.

وقال كولمزين إن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم فتى عمره 11 عاماً.

وأضاف أن عدداً من المباني تضرر في أحياء عدة بالمدينة، منها محطة حافلات ومستشفى ومتجر ومبانٍ سكنية.

ضربات في بوكروفسك

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أنّه استهدف مركزاً للقيادة العسكريّة الأوكرانيّة في بوكروفسك شرق أوكرانيا، بينما اتّهمته كييف من جهتها بقصف مبانٍ مدنيّة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 82، وفقاً لأحدث حصيلة أعلنها زيلينسكي مساء اليوم نفسه.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "في منطقة بلدة كراسنوارميسك تعرّض مركز قيادة متقدّم لفوج خورتيتسيا الأوكراني للقصف".

في المقابل نفى الناطق باسم مركز القيادة في شرق أوكرانيا سيرغي تشيريفاتي التصريحات الروسية واصفاً إياها بـ"الكاذبة".

مساء الاثنين، سقط صاروخان على مبانٍ في وسط منطقة بوكروفسك التي كان عدد سكّانها يبلغ 60 ألف نسمة قبل بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتقع على بُعد نحو 40 كيلومتراً من الجبهة.

وتضرّرت عشرات المباني التي تضمّ فندقاً ومقاهي ومتاجر أخرى وشققاً ومكاتب وفق ما قال رئيس الإدارة العسكريّة لمنطقة دونيتسك في أوكرانيا بافلو كيريلينكو.