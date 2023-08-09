استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المجمع الرئاسي في أنقرة.

وترأس الوفد الأمين العام للاتحاد الدكتور علي محيي الدين القره داغي، وضم 25 عالماً مسلماً من قطر والسودان وسوريا ومصر واليمن وفلسطين وليبيا والأردن وموريتانيا والسعودية، بالإضافة إلى إريتريا ودول إسلامية أخرى.

وبدأ اللقاء بتمام الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي واستمر ساعتين، استمع خلالها الرئيس إلى آراء العلماء الذين استمعوا بدورهم إلى مداخلة الرئيس.

وتناول النقاش عدداً من القضايا التي تخص الأمة الإسلامية وشعوبها، وعلى رأسها الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والقرآن الكريم.

وحضر اللقاء رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ونائبه الدكتور سليم أرغون ورئيس معهد التفكير الإسلامي البروفسور محمد غورماز.