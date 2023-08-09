سياسة
1 دقيقة قراءة
أنقرة.. وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في ضيافة الرئيس أردوغان
التقى الرئيس التركي أردوغان وفداً من الاتحاد العامّ لعلماء المسلمين في أنقرة، وترأس الوفد الدكتور علي القره داغي بحضور رئيس الشؤون الدينية التركي.
أنقرة.. وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في ضيافة الرئيس أردوغان
ترأس الوفد الأمين العام للاتحاد الدكتور علي القره داغي، وضم مجموعة من العلماء / صورة: T.C. İletişim Başkanlığı
9 أغسطس 2023

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المجمع الرئاسي في أنقرة.

وترأس الوفد الأمين العام للاتحاد الدكتور علي محيي الدين القره داغي، وضم 25 عالماً مسلماً من قطر والسودان وسوريا ومصر واليمن وفلسطين وليبيا والأردن وموريتانيا والسعودية، بالإضافة إلى إريتريا ودول إسلامية أخرى.

وبدأ اللقاء بتمام الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي واستمر ساعتين، استمع خلالها الرئيس إلى آراء العلماء الذين استمعوا بدورهم إلى مداخلة الرئيس.

وتناول النقاش عدداً من القضايا التي تخص الأمة الإسلامية وشعوبها، وعلى رأسها الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والقرآن الكريم.

وحضر اللقاء رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ونائبه الدكتور سليم أرغون ورئيس معهد التفكير الإسلامي البروفسور محمد غورماز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us