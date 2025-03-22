وأفاد محامو تال في مذكرة للمحكمة، بأنهم تلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني من مسؤولي الهجرة، يطالبون فيها موكلهم بتسليم نفسه للسلطات.

وجاء في الرسالة أن "إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تدعو السيد تال ومحاميه للمثول شخصياً في مكتب تحقيقات الأمن الداخلي في (مدينة) سيراكيوز في وقت يتفق عليه الطرفان لتقديم إشعار الحضور، وتسليم السيد تال نفسه إلى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية".

واعتبر الفريق القانوني أن هذه الخطوة تمثل "اعتداء على حرية التعبير".

وشارك تال، وهو طالب دكتوراه في الدراسات الإفريقية ويحمل جنسيتي بريطانيا وغامبيا، في احتجاجات مؤيدة لفلسطين. ورفع، في وقت سابق، دعوى قضائية لمنع ترحيل المتظاهرين، مشيراً إلى أنه تعرض للتنصت الإلكتروني.

يذكر أن الأحد الماضي، اعتقلت السلطات الأمريكية الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليقاً على اعتقال خليل: "سنلغي تأشيرات أنصار (حركة) حماس في أمريكا أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.