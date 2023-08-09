ذكرت وسائل إعلام روسية، أن السفارة الروسية في إدارة جنوب قبرص اليونانية ستفتتح قنصلية في لفكوشا عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية لتسيير خدمات رعاياها بهذا البلد.

وقالت وكالة "تاس" الروسية، نقلاً عن مسؤول في السفارة بإدارة جنوب قبرص اليونانية، إنهم سيبدؤون بتقديم الخدمات القنصلية في لفكوشا في وقت قريب جداً.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو الوفاء بمسؤوليات روسيا تجاه رعاياها المقيمين في شمالي قبرص.

وأضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تواصل تقديم الخدمات القنصلية لرعاياها في جمهورية شمال قبرص منذ فترة طويلة.

ويقدر عدد المواطنين الروس المقيمين في جمهورية شمال قبرص بنحو 50 ألفاً.