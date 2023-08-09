أكّد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن حرق المصحف الشريف في العالم الغربي، لا يعتبر إهانة للمسلمين فقط، بل جريمة بحق الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الأربعاء، في مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر بالعاصمة أنقرة.

وقال قورتولموش في هذا الخصوص: "ينبغي أن لا يُنظر إلى حرق المصحف في الغرب على أنه إهانة للمسلمين فقط من قِبل بعض الفاشيين والقتلة المعادين للإنسانية وأعداء الديمقراطية، هذه في حد ذاتها جريمة صارخة ضد الإنسانية جمعاء".

وأوضح أن الدبلوماسية الخارجية التي تتبعها تركيا تعتمد على مبدأ الإنسانية، مؤكداً أن أنقرة تدعم كفاح الأبرياء الوافدين إليها من أجل التمسك بالحياة.

وذكر أن مواقف تركيا الإنسانية ضد الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب تستحوذ على أهمية بالنسبة إلى المستقبل الديمقراطي للشعوب الأوروبية أيضاً.

وتكرّرت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من قِبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنّت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.